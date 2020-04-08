2020-04-08T08:12:09+03:00
Общество

Следователи просят признать невменяемой школьницу, убившую кота Мотю

Расследование уголовного дела завершено
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девочку, жестоко убившую кота Мотю, следователи просят отправить на лечение.Девочку, жестоко убившую кота Мотю, следователи просят отправить на лечение.
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В Новосибирске будут судить 17-летнюю девочку. По версии следствия она жестоко убила кота Мотю в Советском районе Новосибирска. Расследование громкого уголовного дела завершено. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

— Девушка с хроническим психическим расстройством в августе 2019 года поймала в подъезде кота Мартина, занесла к себе в квартиру и убила. Прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

Напомним, эта история вызвала широкий общественный резонанс. 17-летнюю новосибирскую школьницу расчленила кота: отрезала ему лапки и сняла скальп. Жители дома на улице Иванова предчувствовали беду: из квартиры, где жила девочка, часто слышали, как скулили животные, а еще доносился трупный запах.

Кот был домашним, он просто вышел погулять. После того, как нашли растерзанное тело кота, люди вышли на пикет, требуя наказать тех, кто это сделал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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