«Бегал без поводка»: спасатели вытащили из погреба лабрадора

8 Апр 2020 2020-04-08T04:39:52+03:00

Пес бегал без поводка и провалился в погреб. Фото: «Спасатели МАСС»

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске бабушка 93 лет выгуливала лабрадора во дворе своего дома на улице Станиславского. Но собака бегала без поводка. Хозяйка не уследила, и лабрадор провалился в открытый заброшенный погреб. Женщина позвонила спасателям, чтобы они вытащили ее питомца. Произошло это днем во вторник, 7 апреля.

Спасатели надели на собаку косынку и подняли с помощью альпснаряжения. Фото: «Спасатели МАСС»

— В 16:05 на телефон оперативного дежурного поступил звонок. Прибыв на место, спасатели провели разведку погреба и опустили туда лестницу. Один из спасателей спустился к собаке, надел на нее косынку и с помощью альпинистского снаряжения поднял по лестнице наверх. Собаку передали хозяйке, она поблагодарила за помощь. Место, где находятся погреба, огородили сигнальной лентой, — рассказали на странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Напомним, похожий случай в Новосибирске произошел утром 6 апреля. Там собака тоже бегала без поводка и провалилась в открытый погреб.

Бабушка была очень рада и благодарна. Фото: «Спасатели МАСС»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели вытащили из погреба собаку, за которой недоглядел хозяин

Животное провалилось туда во время утренней прогулки (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU