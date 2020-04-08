2020-04-08T04:39:52+03:00
Дом. Семья

«Бегал без поводка»: спасатели вытащили из погреба лабрадора

С собакой гуляла 93-летняя хозяйка
Надежда РЫЖКИНА
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Пес бегал без поводка и провалился в погреб. Фото: «Спасатели МАСС»Пес бегал без поводка и провалился в погреб. Фото: «Спасатели МАСС»
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В Новосибирске бабушка 93 лет выгуливала лабрадора во дворе своего дома на улице Станиславского. Но собака бегала без поводка. Хозяйка не уследила, и лабрадор провалился в открытый заброшенный погреб. Женщина позвонила спасателям, чтобы они вытащили ее питомца. Произошло это днем во вторник, 7 апреля.

Спасатели надели на собаку косынку и подняли с помощью альпснаряжения. Фото: «Спасатели МАСС»

Спасатели надели на собаку косынку и подняли с помощью альпснаряжения. Фото: «Спасатели МАСС»

— В 16:05 на телефон оперативного дежурного поступил звонок. Прибыв на место, спасатели провели разведку погреба и опустили туда лестницу. Один из спасателей спустился к собаке, надел на нее косынку и с помощью альпинистского снаряжения поднял по лестнице наверх. Собаку передали хозяйке, она поблагодарила за помощь. Место, где находятся погреба, огородили сигнальной лентой, — рассказали на странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Напомним, похожий случай в Новосибирске произошел утром 6 апреля. Там собака тоже бегала без поводка и провалилась в открытый погреб.

Бабушка была очень рада и благодарна. Фото: «Спасатели МАСС»

Бабушка была очень рада и благодарна. Фото: «Спасатели МАСС»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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