«Бегал без поводка»: спасатели вытащили из погреба лабрадора
В Новосибирске бабушка 93 лет выгуливала лабрадора во дворе своего дома на улице Станиславского. Но собака бегала без поводка. Хозяйка не уследила, и лабрадор провалился в открытый заброшенный погреб. Женщина позвонила спасателям, чтобы они вытащили ее питомца. Произошло это днем во вторник, 7 апреля.
Спасатели надели на собаку косынку и подняли с помощью альпснаряжения. Фото: «Спасатели МАСС»
— В 16:05 на телефон оперативного дежурного поступил звонок. Прибыв на место, спасатели провели разведку погреба и опустили туда лестницу. Один из спасателей спустился к собаке, надел на нее косынку и с помощью альпинистского снаряжения поднял по лестнице наверх. Собаку передали хозяйке, она поблагодарила за помощь. Место, где находятся погреба, огородили сигнальной лентой, — рассказали на странице в соцсетях «Спасатели МАСС».
Напомним, похожий случай в Новосибирске произошел утром 6 апреля. Там собака тоже бегала без поводка и провалилась в открытый погреб.
Бабушка была очень рада и благодарна. Фото: «Спасатели МАСС»
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