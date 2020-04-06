Спасатели вытащили из погреба собаку, за которой недоглядел хозяин
В понедельник, 6 апреля, житель Новосибирска выгуливал утром свою собаку на улице Блюхера. Но животное бегало без поводка и через некоторое время упало в открытый погреб. Вызволять собаку из ловушки приехали спасатели.
— Погреб давно не эксплуатировался и был заброшен нерадивыми хозяевами. Спасатели осмотрели погреб и спустили в него лестницу. Один из них спустился по лестнице и помог животному выбраться, — рассказали на своей странице в соцсетях «Спасатели МАСС».
Вся спасательная операция заняла меньше часа. К восьми утра собака уже была на свободе.
Спасатели предупреждают. выгуливайте своих животных на поводке, чтобы они не смогли убежать от хозяина, потеряться или упасть в яму. А если вы или кто-то другой попал в беду, звоните по телефонам 112 или 231-06-49.
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ИСТОЧНИК KP.RU