Спасатели вытащили из погреба собаку, за которой недоглядел хозяин

6 Апр 2020 2020-04-06T09:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 апреля, житель Новосибирска выгуливал утром свою собаку на улице Блюхера. Но животное бегало без поводка и через некоторое время упало в открытый погреб. Вызволять собаку из ловушки приехали спасатели.

— Погреб давно не эксплуатировался и был заброшен нерадивыми хозяевами. Спасатели осмотрели погреб и спустили в него лестницу. Один из них спустился по лестнице и помог животному выбраться, — рассказали на своей странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Вся спасательная операция заняла меньше часа. К восьми утра собака уже была на свободе.

Спасатели предупреждают. выгуливайте своих животных на поводке, чтобы они не смогли убежать от хозяина, потеряться или упасть в яму. А если вы или кто-то другой попал в беду, звоните по телефонам 112 или 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU