2020-04-06T09:00:14+03:00
Дом. Семья

Спасатели вытащили из погреба собаку, за которой недоглядел хозяин

Животное провалилось туда во время утренней прогулки
Надежда РЫЖКИНА
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Вызволять собаку из западни пришлось спасателям. Фото: «Спасатели МАСС».Вызволять собаку из западни пришлось спасателям. Фото: «Спасатели МАСС».
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В понедельник, 6 апреля, житель Новосибирска выгуливал утром свою собаку на улице Блюхера. Но животное бегало без поводка и через некоторое время упало в открытый погреб. Вызволять собаку из ловушки приехали спасатели.

— Погреб давно не эксплуатировался и был заброшен нерадивыми хозяевами. Спасатели осмотрели погреб и спустили в него лестницу. Один из них спустился по лестнице и помог животному выбраться, — рассказали на своей странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Вся спасательная операция заняла меньше часа. К восьми утра собака уже была на свободе.

Спасатели предупреждают. выгуливайте своих животных на поводке, чтобы они не смогли убежать от хозяина, потеряться или упасть в яму. А если вы или кто-то другой попал в беду, звоните по телефонам 112 или 231-06-49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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