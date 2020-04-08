«У водителя не было прав»: микроавтобус задавил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

8 Апр 2020 2020-04-08T04:29:50+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска в ночь с 7 на 8 апреля произошло ДТП. Под колесами микроавтобуса погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Водитель 1996 года рождения, ранее лишенный права за езду в нетрезвом виде на автомобиле «Toyota Hiace» двигался по улице Невельского со стороны улице Порт-Артурская в сторону улица Колхидская. В районе дома 57/1 по улице Невельской он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в ведомстве.

Водитель был без прав, его их лишили за вождение в нетрезвом виде. Фото: пресс-служба ГИБДД

Помощь медиков мужчине не понадобилась: он умер на месте аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали случившегося.

Напомним, во вторник, 19-летняя девушка сбила мужчина в районе «зебры», пострадавшего увезли в больницу. Это случилось в Октябрьском районе. Сибирячка только месяц назад получила водительское удостоверение.

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ИСТОЧНИК KP.RU