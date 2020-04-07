«Права получила месяц назад»: в Новосибирске 19-летняя девушка сбила пешехода

7 Апр 2020 2020-04-07T08:24:25+03:00

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В Новосибирске рано утром во вторник, 7 апреля, 19-летняя девушка на автомобиле «Chevrolet Cruze» сбила мужчину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мужчина перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода.

— Она ехала по улице Никитина со стороны Далидовича в сторону улицы Пролетарская, напротив дома 94 по улице Никитина совершила наезд на пешехода, — рассказали в ГИБДД.

После того как сибирячка сбила мужчину, ему понадобилась помощь врачей. С травмами пострадавшего увезли в больницу.

Известно, что девушка недавно села за руль: права она получила всего месяц назад. Что именно произошло на дороге, уточняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, рано утром во вторник в Новосибирске еще один человек пострадал в ДТП. Это водитель иномарки, который врезался в такси, когда машина пыталась свернуть на другую улицу. Мужчину из покореженного авто достали спасатели, а врачи увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU