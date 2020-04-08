В мэрии рассказали, как поступят с водителем грузовика, испортившим тротуар

8 Апр 2020 2020-04-08T03:59:16+03:00

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В мэрии Новосибирска рассказали КП-Новосибирск, как поступят с водителем грузовика, который припарковался на тротуаре для пешеходов. Тогда грузовик сильно продавил асфальт, и дорога покрылась трещинами под весом машины.

— Сейчас устанавливаются лица, причастные к порче дорожного покрытия (пешеходная дорожка). В адрес установленного лица администрация направит требование о возмещении причиненного ущерба. В случае необходимости вопрос будет решаться в судебном порядке, — передает мэрия ответ администрации Первомайского района.

Напомним, недобросовестного водителя фуры увидели в пятницу, 3 апреля, возле магазина на улице Эйхе, 11. Он должен был выгрузить товары для магазина, и для этого припарковался на пешеходной дорожке, продавив дорожное покрытие. Хотя, по словам очевидца, рядом была разгрузочная площадка.

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