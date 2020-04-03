2020-04-03T04:03:22+03:00
Общество

Пошли трещины: в Новосибирске грузовик продавил асфальт, припарковавшись на тротуаре

Нарушителя увидел житель Первомайского района
Надежда РЫЖКИНА
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Инцидент был в Первомайском районе, на улице Эйхе, 11.Инцидент был в Первомайском районе, на улице Эйхе, 11.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске возле дома № 11 на улице Эйхе припарковался грузовик. Он должен был выгрузить товары для магазина, для этого решил остановиться на тротуаре для пешеходов. В результате под весом машины просел асфальт.

Это произошло в четверг, 2 апреля. О нарушителе рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Опоры грузовика продавили асфальт. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Опоры грузовика продавили асфальт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Припарковался на пешеходной дорожке, при том, что у магазина есть разгрузочная площадка с торца здания. Тяжелый автомобиль продавил асфальт, выдвинув опоры. На замечание водитель не нашел, что ответить, — пожаловался очевидец. Он захотел заставить владельца магазина за свой счет отремонтировать испорченную дорогу.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто в этом случае несет ответственность за ремонт дороги.

Под колесами грузовика образовались трещины — асфальт предназначен для пешеходов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Под колесами грузовика образовались трещины — асфальт предназначен для пешеходов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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