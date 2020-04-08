2020-04-08T03:33:19+03:00
Общество

«Понадобилось альпинистское снаряжение»: мужчину, провалившегося в рыбацкую лунку, спасли

Спасатели тащили мужчину по льду два километра
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчину тащили до берега на волокушах. Фото: АСС НСОМужчину тащили до берега на волокушах. Фото: АСС НСО
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Спасение мужчины, который чуть не провалился под лед и сломал себе ногу посреди Обского водохранилища, успешно завершилось.

Спасатели из областной службы выехали на вызов, который поступил к ним около 15:00. Это произошло во вторник, 7 апреля. Поначалу предполагали, что от берега до места, где был пострадавший, 400 метров. На деле оказалось 2 километра.

— Пострадавший — 68-летний мужчина, у него повреждена нога. Спасатели пешком на волокушах донесли пострадавшего до берега, а так как, берег обрывистый, они подняли мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали врачам «Скорой помощи», — рассказала на своей странице в соцсетях «Аварийно-спасательная служба НСО».

Напомним, раньше было известно, что мужчина провалился ногой в рыбацкую лунку, поэтому получил травму. Человек, который вызвал спасателей, все время находился с пострадавшим и успокаивал его.

Спасатели подняли пострадавшего на берег с помощью альпинистского снаряжения. Фото: АСС НСО

Спасатели подняли пострадавшего на берег с помощью альпинистского снаряжения. Фото: АСС НСО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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