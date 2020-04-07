Чуть не ушел под лед: сибиряк сломал ногу посреди Обского водохранилища

7 Апр 2020 2020-04-07T11:48:50+03:00

Пока известно, что мужчина сломал ногу, провалившись в лунку на льду. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Во вторник, 7 апреля, возле село Береговое под лед Обского водохранилища чуть не провалился мужчина. Он сломал ногу и не может сам передвигаться. Около 15 часов об этом случае сообщил спасателям АСС НСО очевидец, который был рядом с пострадавшим.

— Сейчас спасатели выехали на место. Пока точной информации нет, но очевидец сказал, что мужчина сломал ногу, когда она провалилась в рыбацкую лунку. Это предварительные сведения, — рассказала КП-Новосибирск представитель областной аварийно-спасательной службы Алена Манина.

Спасателям придется пешком переносить пострадавшего со льда на сушу — до берега около 400 метров. Сейчас обстановка небезопасная, местами лед совсем тонкий, в нем образовались промоины.

К месту происшествия также вызвали «Скорую помощь». Пока очевидец рядом с пострадавшим мужчиной, успокаивает его.

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