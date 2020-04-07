Самоизолируемся дальше: главный инфекционист Новосибриской области не видит поводов для смягчения режима
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова на прошедшем сегодня брифинге оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявила: режим самоизоляции в регионе необходимо продлить до 30 апреля.
По ее мнению, такие меры позволяют минимизировать количество зараженных в области.
- У нас сейчас есть другая высокоэпидемиологичная точка – Москва и Московская область. Внутренних рейсов и пребывающих людей много. И есть опасность привоза оттуда, - заявила главный инфекционист.
Напомним, за последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось более чем на тысячу человек, основная масса зараженных по-прежнему в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В Новосибирской области зарегистрировано 11 случаев заражения, причем двое из заболевших уже вылечены.
Чуть раньше губернатор Андрей Травников просил управление Роспотребнадзора рассмотреть возможность досрочного снятия режима самоизоляции в регионе.
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