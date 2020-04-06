2020-04-06T18:00:42+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников: «В любой момент готовы принять решение о прекращении самоизоляции»

Правительство региона уже готовит списки организаций, которые возобновят свою работу
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы готовы вновь открыть для себя достопримечательности родного городаНовосибирцы готовы вновь открыть для себя достопримечательности родного городаФото: Алена МАРТЫНОВА
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Глава региона Андрей Травников поручил расширить список организаций, которые смогут вновь начать работу уже со следующей недели.

— Я попрошу министерство промышленности и торговли начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят. Узнать, какую ответвенность и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять. И к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу, — сообщил Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве.

Губернатор обратился к главе регионального управления «Роспотребнадзора» Александру Щербатову с просьбой рассмотреть возможность прекращения или ослабления режима самоизоляции в регионе. И отметил, что в регионе в любой момент готовы принять решение о прекращении самоизоляции.

Напомним, режим самоизоляции был введен 30 марта и предполагал запрет на работу большинства организаций, общепита и проведения культурно массовых мероприятий. С 6 апреля возобновили работу предприятия производственной, логистической и строительной сферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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