За «новость» о том, что коронавирус создали в новосибирском «Векторе», завели уголовное дело

7 Апр 2020 2020-04-07T18:33:04+03:00

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В социальных сетях появилось видео, автор которого утверждает, что коронавирус создали в научном центре «Вектор», а после с помощью взрыва COVID-19 намеренно распространили на территории России и Китая. Автор этого «творения» вспомнил взрыв в корпусах научного центра, который случился в прошлом году, задолго до начала пандемии, и задался вопросом – не случайно ли это?

Следователи посмотрели ролик и возбудили уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

– По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности пользователя и сбору доказательств, – сообщают в Следстенном комитете РФ.

КП-Новосибирск нашла в сети видеоролик, который очень близок по содержанию к описанному следователями сюжету. Его автор Александр Сотник оформил видео в новостном формате. Вот как звучит подводка к этому сюжету:

– Мы ничего не утверждаем, мы задаемся вопросом: а где изначально был прописан вирус COVID-19? Не является ли эта пандемия следствием лабораторной катастрофы в лаборатории «Вектор»?

При этом называется видео «Коронавирус создан на заводе ВЕКТОР». На данный момент видео уже посмотрели более 16 тысяч человек.

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Такая информация разлетелась по чатам (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU