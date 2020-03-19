«Усыпляют газом»: в полиции прокомментировали сообщение о том, что новосибирцев грабят под видом лжедезинфекторов

19 Март 2020 2020-03-19T11:50:33+03:00

В полиции опровергли, что люди в химкостюмах грабят новосибирцев.

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Жители Новосибирска массово получили сообщение о том, что под видом дезинфекторов злоумышленники грабят квартиры.

— Внимание! По домам ходят люди! Они в медицинских и химкостюмах, говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят и усыпляют газом, потом выносят все из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше! Сейчас дети не учатся, все дома! Особенно предупредите их и пенсионеров! — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали эту информацию.

Сообщение новосибирцы получают в чатах.

— Ни одного подобного случая в регионе не зафиксировано. Это сообщение — фейк, — ответили в ведомстве.

Напомним, еще одну ложную информацию опровергли в региональном министерстве образования. Родители в чатах получили сообщения, якобы их будут штрафовать, если во время эпидемии коронавируса увидят ребенка на улице.

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