«Собаки чувствуют»: биолог предложил новый способ поиска коронавируса в Новосибирске
Российский биолог и биохакер Станислав Полозов предложил использовать собак для поиска коронавируса. Доказательством стала возможность породы собак бигль распознавать вирусы диареи.
Ученый решил проверить свою догадку и разослал запросы по разным странам — вскоре коллеги из Британии сообщили, что уже тренируют собак на распознание коронавируса в аэропортах.
— Есть многочисленные исследования, в которых собаки показывали потрясающий результат по выявлению онкологии, метаболических изменений. Голландские ученые в 2012 году натаскали бигля на бактерию-виновник тяжелых диарей — из 50 проб он безошибочно определил 100 процентов, — рассказал kp.ru Станислав Полозов.
Ученый подчеркнул, что собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе.
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