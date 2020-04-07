2020-04-07T14:21:17+03:00
Общество

«Собаки чувствуют»: биолог предложил новый способ поиска коронавируса в Новосибирске

Ученый уверен, что можно надрессировать собак на поиск зараженных
Никита МАНЬКО
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Ученый уверяет, что собаки помогут врачам быстрее определять больных.Ученый уверяет, что собаки помогут врачам быстрее определять больных.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Российский биолог и биохакер Станислав Полозов предложил использовать собак для поиска коронавируса. Доказательством стала возможность породы собак бигль распознавать вирусы диареи.

Ученый решил проверить свою догадку и разослал запросы по разным странам — вскоре коллеги из Британии сообщили, что уже тренируют собак на распознание коронавируса в аэропортах.

— Есть многочисленные исследования, в которых собаки показывали потрясающий результат по выявлению онкологии, метаболических изменений. Голландские ученые в 2012 году натаскали бигля на бактерию-виновник тяжелых диарей — из 50 проб он безошибочно определил 100 процентов, — рассказал kp.ru Станислав Полозов.

Ученый подчеркнул, что собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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