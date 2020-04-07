2020-04-07T08:54:13+03:00
Общество

В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть

Так администрация поликлиники напоминает пациентам о соблюдении дистанции
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Крестиками обозначены места, на которые нельзя садиться.Крестиками обозначены места, на которые нельзя садиться.Фото: Анна ПАШАГИНА
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 апреля, в стоматологической поликлинике № 2 в Новосибирске пациенты увидели разметку на стульях в коридоре. На сиденья были прикреплены красные крестики. Фотографией поделилась корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина.

— Так мы исполняем приказ губернатора, чтобы между пациентами была дистанция. Это связано с противодействием коронавирусу. Крестиками обозначены сиденья, на которые нельзя садиться. Скамейки с тремя-четырьмя сиденьями, по краям сидеть можно, а в середине нельзя. Так у нас и во взрослом, и в детском отделениях, — рассказали КП-Новосибирск в администрации стоматологии.

Напомним, два назад похожую разметку обнаружила в новосибирском метро читательница «Комсомолки» — в вагонах можно было сидеть только в шахматном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только в шахматном порядке: из-за коронавируса в новосибирском метро отметили места, где можно сидеть

Такие изменения связаны с социальной дистанцией (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Папа носит на спине»: в новосибирском зоопарке родились карликовые обезьянки
Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится
Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты
«Галамарт» запускает масштабный социальный проект: бесплатные наборы с самым необходимым для многодетных семей и пенсионеров
В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть
«Права получила месяц назад»: в Новосибирске 19-летняя девушка сбила пешехода
Tele2 поддержит новосибирцев за рубежом
В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году
«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев