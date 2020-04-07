В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть

7 Апр 2020 2020-04-07T08:54:13+03:00

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Во вторник, 7 апреля, в стоматологической поликлинике № 2 в Новосибирске пациенты увидели разметку на стульях в коридоре. На сиденья были прикреплены красные крестики. Фотографией поделилась корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина.

— Так мы исполняем приказ губернатора, чтобы между пациентами была дистанция. Это связано с противодействием коронавирусу. Крестиками обозначены сиденья, на которые нельзя садиться. Скамейки с тремя-четырьмя сиденьями, по краям сидеть можно, а в середине нельзя. Так у нас и во взрослом, и в детском отделениях, — рассказали КП-Новосибирск в администрации стоматологии.

Напомним, два назад похожую разметку обнаружила в новосибирском метро читательница «Комсомолки» — в вагонах можно было сидеть только в шахматном порядке.

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