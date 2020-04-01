Выезд из Новосибирска в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется

1 Апр 2020 2020-04-01T16:03:44+03:00

Разбираемся, кому разрешен выезд из Новосибирска в период самоизоляции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разбираемся, кому разрешен выезд из Новосибирска в период самоизоляции

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Кому разрешен выезд из Новосибирска в период самоизоляции - важный вопрос, который волнует автомобилистов. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, кто из водителей может покинуть город.

— Постановление губернатора не содержит положений, запрещающих въезд и выезд в Новосибирскую область. Сказано принять некоторые меры по ограничению, но сами въезд и выезд в город не запрещены, — ответил корреспонденту КП-Новосибирск начальник отдела пресс-службы Правительства Новосибирской области Роман Кулаковский.

Напомним, согласно постановлению губернатора, выходить из дома сибирякам можно, только если им требуется экстренная медицинская помощь, нужно дойти или доехать до работы, выйти в магазин, выгулять домашних животных или выбросить мусор. Эти правила не распространяются на работников правоохранительных органов, местных и государственных служб, больниц.

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