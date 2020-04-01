2020-04-01T11:34:58+03:00
Общество

«Заработок упал в полтора раза»: новосибирские таксисты массово увольняются из-за режима самоизоляции

Агрегаторы такси теряют водителей, которые работают на чужих авто
Никита МАНЬКО
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Цена поездки на такси упала, но режим самоизоляции "добил" таксистов.Цена поездки на такси упала, но режим самоизоляции "добил" таксистов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новосибирские таксисты массово бросают невыгодную работу на чужой машине. Водители отказываются работать с агрегаторами из-за снижения заработка в полтора раза: из-за режима полной самоизоляции в Новосибирске заказов стало меньше на треть.

К примеру, успешный таксист и блогер Михаил Манахов бросил работу в Новосибирске, так как не может оплачивать авто и аренду квартиры. И вынужден был уехать в Барнаул ,чтобы работать там.

— Агрегаторы говорят, что заботятся о водителях — а на самом деле в полтора раза снизили заработок, особенно в «Яндекс.Такси». Стоимость километра максимально упала, заработок за 40 заказов упал до пяти тысяч рублей. Большинство водителей сдают арендованные машины, потому что невозможно заработать, — говорит Михаил Манахов.

В таксопарках ситуация ненамного лучше — около 20% водителей в среду, 1 апреля, не стали выходить на линию. По данным сотрудника службы такси «Атлас» заработок водителей упал до 4,3 тысяч за 40 заказов, но расходы только увеличились. Вдобавок ко всем жестким требованиям гигиены, требуют каждый день мыть машины снаружи за свой счет. Таксисты говорят, что работают «на карантин», даже себе в ущерб — лишь бы не сидеть дома.

Службы бизнес-такси и корпоративные таксисты остались без работы с закрытием ресторанов и заведений. Единственный способ выжить — успеть устроиться доставщиком еды.

- У «Лидера» было много корпоративных заказов от ресторанов и кафе — теперь люди сидят без работы. По идее из-за коронавируса спрос должен повыситься днем, но я днем опасаюсь работать. Успела устроиться авто-курьером в крупную сеть фаст-фуда, там еще есть вакансии. Что будет с такси дальше — страшно подумать, — рассказала «Лучший водитель такси России» в региона Наталья Сафиулина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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