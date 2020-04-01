2020-04-01T09:18:54+03:00
Общество

Выплаты безработным в Новосибирске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Объясняем, как получить увеличенные выплаты безработным в Новосибирске 2020
Надежда РЫЖКИНА
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Теперь максимальный размер пособия по безработице равен МРОТ — 14 556 рублей.Теперь максимальный размер пособия по безработице равен МРОТ — 14 556 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерства труда и социального развития Новосибирской области сообщили важную новость: увеличенные выплаты безработным в Новосибирске 2020 скоро начнут выдавать. Теперь максимальный размер пособия по безработице равен МРОТ — 14 556 рублей. Раньше безработные могли получат максимум 9600 рублей в месяц.

— По постановлению Президента от 27 марта, размер пособия по безработице увеличили. В России он составляет 12 130 рублей. Для Новосибирской области — 14 556 рублей в месяц, — рассказала начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Цветкова.

В правительстве также пояснили, кто сможет получать такое пособие. Здесь правила не изменились. Как и раньше, получить максимум смогут те, кто проработал как минимум 26 недель до обращения в центр занятости населения, и те, кого признали безработными. Сумма выплат будет зависеть от прежней среднемесячной зарплаты.

Минимальный размер пособия тоже поднимут — он составит 1800 рублей. Такие деньги положены тем, кто раньше не работал совсем, прекращал работу больше чем на 6 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины. Претендуют на почти две тысячи в месяц и предприниматели, которые прекратили свой бизнес.

Напомним, во время режима самоизоляции центр занятости населения будет работать онлайн. Пособие по безработице можно оформить через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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