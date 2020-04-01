Завыли сирены: новосибирцам напомнили о том, что надо оставаться на самоизоляции
В среду, 1 апреля, новосибирцев предупредили о том, как важно оставаться дома в период самоизоляции. Около 9 часов утра горожане услышали шум электросирен, а позже громкоговорители напомнили о том, что с вечера 31 марта был введен режим самоизоляции и теперь сибирякам нежелательно без надобности появляться на улицах.
— Внимание, внимание! Уважаемые жители Новосибирской области. Чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, просим вас оставаться дома, — слышалось во всех районах города.
Напомним, режим самоизоляции был введен с 20:00 вторника, 31 марта и продлится до конца вечера 5 апреля. Жителям Новосибирска рекомендуется оставаться дома и выходить только если есть угроза жизни. Тем, кто работает, разрешено доехать до рабочего места и обратно до дома. Также можно выгуливать собак и выходить в магазин за продуктами.
Утром 1 апреля горожане услышали вой сирены их оповестили, что надо оставаться дома.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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