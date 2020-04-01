«Погуляю с вашей собакой за 250 рублей»: сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T05:46:45+03:00

Дмитрий уверен, что его услуги будут пользоваться спросом. Фото: личный архив героя.

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Предприимчивый сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции: необычное объявление он разместил на портале youla.ru.

— Помогу с комфортом провести самоизоляцию. Помогу с выгулом собак (у самого была немецкая овчарка, опыт есть), закупкой продуктов в магазинах, курьерские услуги (без л/а), услуги по сопровождению, - перечисляется в посте список услуг.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с автором объявления: зовут его Дмитрий.

— Мне 20 лет, работал поваром — сушистом, но из-за ситуации с коронавирусом на данный момент я безработный, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Идею подоаботки подкинула бабушка подруги из Санкт-Петербурга: она хотела бы, чтобы у них в городе появилась такая услуга. Дмитрий решил попробовать воплотить задумку.

— Расценки небольшие. Если нужно сходить погулять с собакой, купить продуктов в магазине — 250 рублей. Все остальное обсуждается индивидуально, — отмечает сибиряк. — Пенсионерам готов помогать за еще меньшую стоимость, либо бесплатно.

В объявлении указано, что парень соблюдает все меры предосторожности: при нем респиратор ffp3, антисептик и перчатки.По словам Дмитрия, заявок на его услуги пока не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU