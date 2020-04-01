«Погуляю с вашей собакой за 250 рублей»: сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции
Предприимчивый сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции: необычное объявление он разместил на портале youla.ru.
— Помогу с комфортом провести самоизоляцию. Помогу с выгулом собак (у самого была немецкая овчарка, опыт есть), закупкой продуктов в магазинах, курьерские услуги (без л/а), услуги по сопровождению, - перечисляется в посте список услуг.
Корреспонденты КП-Новосибирск связались с автором объявления: зовут его Дмитрий.
— Мне 20 лет, работал поваром — сушистом, но из-за ситуации с коронавирусом на данный момент я безработный, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.
Идею подоаботки подкинула бабушка подруги из Санкт-Петербурга: она хотела бы, чтобы у них в городе появилась такая услуга. Дмитрий решил попробовать воплотить задумку.
— Расценки небольшие. Если нужно сходить погулять с собакой, купить продуктов в магазине — 250 рублей. Все остальное обсуждается индивидуально, — отмечает сибиряк. — Пенсионерам готов помогать за еще меньшую стоимость, либо бесплатно.
В объявлении указано, что парень соблюдает все меры предосторожности: при нем респиратор ffp3, антисептик и перчатки.По словам Дмитрия, заявок на его услуги пока не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU