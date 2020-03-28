2020-03-28T15:50:11+03:00
Общество

«Не нужно рисковать»: врачи, мамы и даже новорожденные попросили новосибирцев остаться дома

Так они призывают не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких
Ульяна ДЖАНКОВА
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В роддоме поддержали флешмоб, который призывает сидеть дома. Фото: оперштаб правительстваВ роддоме поддержали флешмоб, который призывает сидеть дома. Фото: оперштаб правительства
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Следующая неделя в Новосибирске будет нерабочей. Это связано с угрозой коронавируса. В регионе приостановлены все массовые, развлекательные и общественные мероприятия. Не работают торговые центры, кафе, спортивные залы, салоны красоты. Власти просят предпринимателей быть сознательными, а жителей — ответственными.

Но не все относятся к этому серьезно. Поэтому врачи роддома, мамы и даже новорожденные присоединились к флешмобу #COVIDнепобедит.

Участники флешмоба попросили быть ответственными и не рисковать здоровьем. Фото: оперштаб правительства

Участники флешмоба попросили быть ответственными и не рисковать здоровьем. Фото: оперштаб правительства

Все они сфотографировались в защитных масках и с табличками у груди.

Во флешмобе приняли участие даже младенцы. Фото: оперштаб правительства

Во флешмобе приняли участие даже младенцы. Фото: оперштаб правительства

— Сидите дома! Улучшим демографию в стране! Нас будет больше. — гласят слова на них. — Мы работаем для вас, оставайтесь дома для нас.

Напомним, на сегодня в Новосибирской области зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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