«Не нужно рисковать»: врачи, мамы и даже новорожденные попросили новосибирцев остаться дома
Следующая неделя в Новосибирске будет нерабочей. Это связано с угрозой коронавируса. В регионе приостановлены все массовые, развлекательные и общественные мероприятия. Не работают торговые центры, кафе, спортивные залы, салоны красоты. Власти просят предпринимателей быть сознательными, а жителей — ответственными.
Но не все относятся к этому серьезно. Поэтому врачи роддома, мамы и даже новорожденные присоединились к флешмобу #COVIDнепобедит.
Участники флешмоба попросили быть ответственными и не рисковать здоровьем. Фото: оперштаб правительства
Все они сфотографировались в защитных масках и с табличками у груди.
Во флешмобе приняли участие даже младенцы. Фото: оперштаб правительства
— Сидите дома! Улучшим демографию в стране! Нас будет больше. — гласят слова на них. — Мы работаем для вас, оставайтесь дома для нас.
Напомним, на сегодня в Новосибирской области зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 28 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших.
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 28 марта 2020 года увеличилось до семи. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU