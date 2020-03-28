2020-03-28T14:12:25+03:00
Общество

Новосибирские дети, застрявшие на спортивных сборах в Киргизии, в субботу вернутся домой

Об этом КП-Новосибирск рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Застрявшие в Киргизии спортсмены должны в субботу вернуться домой.Застрявшие в Киргизии спортсмены должны в субботу вернуться домой.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В субботу, 28 марта, дети, застрявшие в Киргизии на спортивных сборах, вернутся домой. Об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

— Хорошая новость! Наши дети, застрявшие в Киргизии из-за ввода там ЧС, сегодня вернутся домой! Это последние спортсмены, которые возвращаются с соревнований из-за границы! — написала она в Facebook.

В разговоре с КП-Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что это уже на 99.9 % решенный вопрос. За детьми отправится специальный борт. Время вылета назначено на 18.20.

— Сейчас заканчиваются последние согласования полета. Мы все держим пальчики, чтобы ничего не сорвалось, — поделилась Анна Терешкова.

Как стало известно чуть позже, самолет, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», вылетел в город Бишкек, чтобы забрать новосибирских и омских спортсменов. Они прилетят в Новосибирск поздно ночью. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

Напомним, в Киргизии застряли 42 новосибирца и 17 омичей. Вместе с тренерами дети прилетели на сборы по плаванию и легкой атлетике. Они не успели вернуться домой потому, что Киргизия из-за угрозы коронавируса закрыла границы и воздушное пространство над страной.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он вел переговоры с консулом РФ в Киргизии, чтобы разрешили самолету забрать спортсменов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подростки были там на сборах»: спортсменам, застрявшим в Киргизии, предоставят отдельный борт.

Сейчас ведутся переговоры, чтобы власти страны пустили самолет, который заберет детей и их тренеров. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирские дети, застрявшие на спортивных сборах в Киргизии, в субботу вернутся домой
Обрадовалась до слез: новосибирская школьница вышла в финал шоу «Голос. Дети»
«Будто фильм-катастрофа»: фотограф снял с высоты пустой Новосибирск
«Подростки были там на сборах»: спортсменам, застрявшим в Киргизии, предоставят отдельный борт
Как будут работать банки с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 28 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших
«Очень хозяйственные»: соцсети рассмешили шимпанзе, которые мыли окна в вольере
«Украли бензопилу и гармонь»: в Новосибирске будут судить мужчин, жестко убивших пенсионера
«Мощный удар в дверь»: в страшном ДТП погиб пассажир «Toyota»
Как будет работать почта с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске
«Выбили ей глаза»: волонтеры просят помочь слепой собаке, попавшей в руки живодеров
Коронавирус 2020 в Новосибирске: на входе в ветклиники меряют температуру, а животных лечат по переписке
Собака родила щенков на территории детсада: новосибирские зоозащитники ищут им дом
Нерабочая неделя в Новосибирске: какие спектакли и концерты сибиряки смогут посмотреть онлайн
Мог уехать в Барнаул к друзьям: новосибирские волонтеры ищут пропавшего подростка в красной шапке
Министр здравоохранения: «В Новосибирской области есть 537 аппаратов для ИВЛ, готовых к работе»
«Ростелеком» открыл для новосибирцев доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Нерабочая неделя в Новосибирске: каким будет заработок с 30 марта по 3 апреля
«Принесем еду и лекарства»: волонтерский центр «Единой России» открылся для помощи сибирякам на карантине