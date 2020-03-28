Новосибирские дети, застрявшие на спортивных сборах в Киргизии, в субботу вернутся домой

28 Март 2020 2020-03-28T14:12:25+03:00

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В субботу, 28 марта, дети, застрявшие в Киргизии на спортивных сборах, вернутся домой. Об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

— Хорошая новость! Наши дети, застрявшие в Киргизии из-за ввода там ЧС, сегодня вернутся домой! Это последние спортсмены, которые возвращаются с соревнований из-за границы! — написала она в Facebook.

В разговоре с КП-Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что это уже на 99.9 % решенный вопрос. За детьми отправится специальный борт. Время вылета назначено на 18.20.

— Сейчас заканчиваются последние согласования полета. Мы все держим пальчики, чтобы ничего не сорвалось, — поделилась Анна Терешкова.

Как стало известно чуть позже, самолет, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», вылетел в город Бишкек, чтобы забрать новосибирских и омских спортсменов. Они прилетят в Новосибирск поздно ночью. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

Напомним, в Киргизии застряли 42 новосибирца и 17 омичей. Вместе с тренерами дети прилетели на сборы по плаванию и легкой атлетике. Они не успели вернуться домой потому, что Киргизия из-за угрозы коронавируса закрыла границы и воздушное пространство над страной.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он вел переговоры с консулом РФ в Киргизии, чтобы разрешили самолету забрать спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU