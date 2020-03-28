2020-03-28T10:42:07+03:00
Общество

«Подростки были там на сборах»: спортсменам, застрявшим в Киргизии, предоставят отдельный борт

Сейчас ведутся переговоры, чтобы власти страны пустили самолет, который заберет детей и их тренеров
Ульяна ДЖАНКОВА
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Губернатор ведет переговоры, чтобы новосибирские спортсмены вернулись скорее на родину.Губернатор ведет переговоры, чтобы новосибирские спортсмены вернулись скорее на родину.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял на личный контроль ситуацию с застрявшими в Киргизии спортсменами. Дети вместе с тренерами не могут вернуться на родину, потому что Киргизия из-за угрозы коронавируса закрыла границы и воздушное пространство над страной.

— Подростки из Новосибирской и Омской областей приехали туда на спортивные сборы по плаванию и легкой атлетике. Всего там 42 новосибирца и 17 омичей, — говорится в сообщении регионального правительства. — Губернатором Андреем Травниковым достигнута договоренность с авиакомпанией S7 о предоставлении самолета для отправки в Киргизию.

Также воздушное судно может предоставить благотворительный фонд «День Первый».

Но пока Киргизия не разрешила пускать самолет для вывоза детей. Глава региона ведет переговоры с послом РФ в Киргизии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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