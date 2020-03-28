«Очень хозяйственные»: соцсети рассмешили шимпанзе, которые мыли окна в вольере
Пока во всем мире борются с угрозой коронавируса, шимпанзе Люся и Филя из новосибирского зоопарка нашли себе занятие по душе. Они сами решили навести чистоту в своем вольере. Взяли тряпку, помыли ей пол, успели даже подраться из-за того, кто продолжит уборку, а потом принялись тщательно тереть окна.
— Поддержание чистоты очень важно. Это понимают даже обитатели «Тропического мира» шимпанзе Филя и Люся. Теперь каждое утро они сообща проводят влажную уборку в своем вольере, — рассказали в зоопарке.
Забавный момент сотрудники сняли на видео и опубликовали в своей группе.
— Я их обожаю. Какая прелесть, — написали подписчики паблика.
— Какие же они умницы!
— Как насчет клининговой компании?
Напомним, Люсю и Филю в 2016 году изъяли у браконьера Алтайской таможней. Он пытался ввести их из-за рубежа. Приматов оторвали от мамы.
Новосибирские шимпанзе наводят уборку в вольере.
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ИСТОЧНИК KP.RU