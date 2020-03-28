2020-03-28T08:26:01+03:00
Общество

«Очень хозяйственные»: соцсети рассмешили шимпанзе, которые мыли окна в вольере

В новосибирском зоопарке рассказали, что чистоту Люся и Филя наводят каждый день
Ульяна ДЖАНКОВА
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Шимпанзе, моющая окна в вольере, рассмешила соцсети. Фото: стоп-кадрШимпанзе, моющая окна в вольере, рассмешила соцсети. Фото: стоп-кадр
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Пока во всем мире борются с угрозой коронавируса, шимпанзе Люся и Филя из новосибирского зоопарка нашли себе занятие по душе. Они сами решили навести чистоту в своем вольере. Взяли тряпку, помыли ей пол, успели даже подраться из-за того, кто продолжит уборку, а потом принялись тщательно тереть окна.

— Поддержание чистоты очень важно. Это понимают даже обитатели «Тропического мира» шимпанзе Филя и Люся. Теперь каждое утро они сообща проводят влажную уборку в своем вольере, — рассказали в зоопарке.

Забавный момент сотрудники сняли на видео и опубликовали в своей группе.

— Я их обожаю. Какая прелесть, — написали подписчики паблика.

— Какие же они умницы!

— Как насчет клининговой компании?

Напомним, Люсю и Филю в 2016 году изъяли у браконьера Алтайской таможней. Он пытался ввести их из-за рубежа. Приматов оторвали от мамы.

Новосибирские шимпанзе наводят уборку в вольере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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