«Очень любит тряпку»: в Новосибирском зоопарке шимпанзе Люсю научили мыть полы

СЕГОДНЯ 19:08 2019-04-13T19:22:00+03:00

Смышленость приматов, которых спасли от браконьеров, поражает публику, их поведение очень похоже на человеческое [видео]

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Четырехлетняя шимпанзе Люся удивила посетителей Новосибирского зоопарка им. Р.Шило своей хозяйственностью. Самка научилась ловко справляться с половой тряпкой. Видео, как Люся устраивает уборку в своем вольере, опубликовала одна из жительница Новосибирска Анна Новикова. На кадрах видно, что Люся пытается совладать с хитрым искусством уборки, а вот ее напарник — трехлетний Филя, типичный мужчина, ведет праздный образ жизни. В какой-то момент у Люси кончается терпение, и она начинает избивать Филиппа тряпкой. Что ж, заслужил.

— Еще осенью девушка убирала у них в вольере, и научила Люсю мыть полы, стекло тряпкой, а Филя со шлангом был, — рассказала «КП»-Новосибирск» Анна Новикова. — Филя, конечно, тот еще лоботряс, как и все мужики. А Люся за ним убирает, очень любит тряпку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703039" frameborder="0"></iframe> Хозяйственная шимпанзе Люся научилась мыть полы.Видео: Анна НОВИКОВА

Шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека. Глядя на эту парочку из Новосибирского зоопарка, невольно начинаешь думать, что Дарвин был прав.

— Если за ними долго наблюдать, видно, насколько они похожи на нас, на людей, — говорит Анна Новикова.

Напомним, Люся и Филя попали в Россию в 2016 году, они были изъяты у браконьера Алтайской таможней, тот пытался ввести шимпанзе из-за рубежа. Люся и Филя тогда были малышами, их только оторвали от матери, животные многое пережили за то время пока находились в плохих руках.

— Они и сейчас иногда ходят в обнимку, — говорит Анна. — Долго привыкали к зоопарку, всего боялись... Обычно они до 8 лет с мамой живут, а тут получились брошенные дети. Скорее всего, как подрастут, создадут пару.

ИСТОЧНИК KP.RU