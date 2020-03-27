2020-03-27T07:09:07+03:00
Общество

Стало известно, почему закрывается новосибирский автовокзал на Красном проспекте

Ранее сообщалось, что автовокзал перестанет работать с 6 апреля
Надежда РЫЖКИНА
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Автовокзал перестанет работать с 6 апреляАвтовокзал перестанет работать с 6 апреляФото: Влад КОМЯКОВ
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В администрации новосибирского автовокзала на Красном проспекте, 4 объяснили, почему помещение закрывается.

Руководство заявило, что у автовокзала было неудобное расположение в городе. Планировали его закрыть уже давно, и только сейчас наконец появилась возможность, когда в Новосибирске появились другие автостанции.

— Прежде всего, мы планируем дальше развивать автостанции, чтобы дать возможность пассажирам садиться на рейсы в разных районах города. Это важно для большей транспортной доступности, — рассказала администрация на своей странице в соцсетях.

После закрытия автовокзала купить билеты и сесть на автобусы пассажиры смогут в пяти других точках: на новосибирском автовокзале-Главный (Гусинобродское шоссе, 37) и на автостанциях: «Ж/Д Вокзал-Главный», «Юго-Западная», «Хилокская» и «Аэропорт Толмачево» (Терминал А).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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