2020-03-25T07:44:10+03:00
Общество

Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля

Рассказываем, где можно будет купить билеты и делать посадки на автобусы
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля.Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске с 6 апреля прекращает работу автовокзал на Красном проспекте, 4. Об этом рассказали в пресс-службе автовокзала в среду, 25 марта.

После его закрытия купить билеты и сесть на автобусы пассажиры смогут на новосибирском автовокзале-Главный (Гусинобродское шоссе, 37) и на четырех автостанциях: «Ж/Д Вокзал-Главный», «Юго-Западная», «Хилокская» и «Аэропорт Толмачево».

— Обновленное расписание рейсов, отправляющихся с Новосибирского автовокзала-Главного и автостанций, будет опубликовано после формирования новых маршрутов, в самое ближайшее время, на новом сайте автовокзала и его официальных аккаунтах в соцсетях, — сообщили в пресс-службе.

По телефону в пресс-службе автовокзала не смогли дать оперативный комментарий, по каким причинам закрывается вокзал. Корреспондент КП-Новосибирск направила им запрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля
Двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама, госпитализировали в больницу
В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей
Из новосибирских киосков исчезли маски: объясняем почему
«Сильно поцарапали»: сибиряка возмутили подростки, которые на тележке из супермаркета врезались в его авто
«Нас запугивали, сказали, уезжайте»: пенсионерке из Индии пришлось добираться до Новосибирска через Ростов-на-Дону
Сразу 7 утренних рейсов «Новосибирск-Москва» отменены
Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей
«Исчезли 42 тысячи рублей»: официантка поезда «Владивосток-Новосибирск» украла у пассажира деньги
«Я его узнала»: в Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу
«Болезнь приходит, когда что-то внутри «сломалось»: медики рассказали, почему россияне заболевают туберкулезом
Эксперты рассказали, что делать туристам, чей отпуск оказался под угрозой из-за коронавируса
В убийстве мужчины около клуба «Галстук» теперь подозревают двоих: их ищет полиция
«Тепловизоры висят над всеми»: главный санврач России рассказала, как измеряют температуру в аэропортах
Безруков и Машков выберут лучшую детскую историю о дедушке на войне
Губернатор посоветовал пожилым новосибирцам сидеть дома из-за коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Количество самозанятых в регионе достигло 6 тысяч
«Платите безналично»: из-за коронавируса Центробанк рекомендовал россиянам меньше использовать купюры
«Все у как людей»: нашествие ворон вытесняет чаек с набережной Новосибирска
Следователи просят оставить в СИЗО экс-начальника Заельцовского СКР
В Новосибирске гвардейцы спасли пожилого продавца из горящего магазина
Плевался и хамил: студент-медик поскандалил с заведующей отделением в больнице
Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома двух маленьких детей
Вспомнить о подвигах деда: новосибирцы могут показать стране портреты своих героев
Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска
«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии
Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите