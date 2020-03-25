Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля

25 Март 2020 2020-03-25T07:44:10+03:00

Рассказываем, где можно будет купить билеты и делать посадки на автобусы

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В Новосибирске с 6 апреля прекращает работу автовокзал на Красном проспекте, 4. Об этом рассказали в пресс-службе автовокзала в среду, 25 марта.

После его закрытия купить билеты и сесть на автобусы пассажиры смогут на новосибирском автовокзале-Главный (Гусинобродское шоссе, 37) и на четырех автостанциях: «Ж/Д Вокзал-Главный», «Юго-Западная», «Хилокская» и «Аэропорт Толмачево».

— Обновленное расписание рейсов, отправляющихся с Новосибирского автовокзала-Главного и автостанций, будет опубликовано после формирования новых маршрутов, в самое ближайшее время, на новом сайте автовокзала и его официальных аккаунтах в соцсетях, — сообщили в пресс-службе.

По телефону в пресс-службе автовокзала не смогли дать оперативный комментарий, по каким причинам закрывается вокзал. Корреспондент КП-Новосибирск направила им запрос.

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