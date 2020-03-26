2020-03-26T22:40:35+03:00
Общество

Стало известно, чем закончились поиски парня и девушки, потерявшихся в лесу

Новосибирские поисковики объявляли срочный сбор на их поиски
Алена КУЛЕШОВА
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Двое молодых людей, заблудившихся в лесу в Калининском районе, были найдены живыми.Двое молодых людей, заблудившихся в лесу в Калининском районе, были найдены живыми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двое молодых людей, заблудившихся в лесу в Калининском районе, были найдены живыми. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск объявляли срочный сбор на их поиски.

— Молодые люди встретили двоих путников в лесу, они вывели их к Пашино. Оттуда уже ребята дали о себе знать, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Напомним, 19-летних парня и девушку искали три дня спасатели и полицейские: известно, что они 26 марта, доехали до конечной остановки 53 маршрутки «ЖК Крылья», решили срезать дорогу, прошли по рельсам через колючую проволоку и у воинской части вошли в лес, где и заблудились. Волонтеры объявили срочный сбор на поиск вечером 27 марта. Однако вскоре стало известно, что молодые люди из леса уже вышли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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