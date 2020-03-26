2020-03-26T21:36:27+03:00
Общество

В Новосибирске 19-летние парень и девушка потерялись в лесу

Волонтеры объявили срочный сбор на поиск
Галина СИМОНОВА
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Волонтеры объявили срочный сбор на поиск пропавших в Новосибирске молодых людей.Волонтеры объявили срочный сбор на поиск пропавших в Новосибирске молодых людей.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Волонтеры объявили срочный сбор на поиск пропавших в Новосибирске молодых людей. Иванов Максим и Карих Анастасия, 19 лет, в 26 марта ушли в лес в Калининском районе и заблудились.

— Этих ребят искали три дня спасатели и полицейские, к поискам подключился наш специалист по «Лесу на связи». Но связь нестабильна, поэтому спасатели обратились к нам напрямую. Известно, что молодые люди доехали до конечной остановки, решили срезать дорогу, прошли по рельсам через колючую проволоку и у воинской части вошли в лес, где и заблудились, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Место сбора, откуда будут начинать искать ребят — конечная остановка 53 маршрутки «ЖК Крылья». Волонтеры собираются в 1:30 и далее по мере готовности экипажей. С собой необходимо взять фонари, сменную одежду и обувь, горячее питье и перекус. Форма одежды — лес. Узнать более подробную информацию о поиске или о том, как к нему присоединиться, можно в группе Вконтакте Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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