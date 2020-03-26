2020-03-26T12:38:00+03:00
Общество

В Новосибирске суд оставил под стражей экс-начальника отдела СКР

Об этом просили следователи
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Суд продлил арест экс-начальнику отдела СКР.Суд продлил арест экс-начальнику отдела СКР.
Изменить размер текста:

В четверг, 26 марта, продолжение получило дело о взятке экс-начальника Заельцовского отдела СКР Юрия Лущенкова. Сейчас он находится в СИЗО. Железнодорожный районный суд принял решение продлить ему арест. Об этом просили следователи, которые занимаются делом Лущенкова.

— Срок пребывания под стражей продлен до 30 июня 2020 года. Постановление не вступило в законную силу, — говорится в сообщении суда.

Напомним, Юрий Лущенков взяли с поличным, когда два адвоката пытались передать ему взятку. Размер незаконного поощрения составил полмиллиона рублей. Столько стоили сведения из уголовного дела, касающиеся незаконного игорного бизнеса. Якобы одному из фигурантов этого дела понадобилась информация о свидетелях, чтобы на них «давить».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела.

Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак
Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры
Обеспечить прозрачность и четкое соблюдение законодательства
Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ
Приревновал девушку: под Новосибирском мужчина насмерть забил друга табуреткой
В Новосибирске суд оставил под стражей экс-начальника отдела СКР
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будут работать детсады с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске из-за короновируса
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать метро с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Уважаемый сотрудник, но его не пустили к пациентам: больница отправила врача с работы из-за небольшой температуры
Новосибирским школьникам продлили каникулы до 12 апреля
«Гнали по всем дворам»: новосибирские полицейские поймали угонщика кроссовера
«Не успеют подготовиться к экзаменам»: депутат Госдумы от Новосибирска предложил отменить ЕГЭ из-за угрозы коронавируса
Сенатора Владимира Городецкого отправили на домашний карантин
Новосибирские абоненты Tele2 чаще остальных подключались через интернет
Повестка дня внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Совет депутатов города Новосибирска опубликовал очередное распоряжение
Юристы объяснили, могут ли заставить работать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля
Стали известны подробности задержания мужчины, пытавшегося изнасиловать цветочницу
«До 800 проб ежесуточно»: Андрей Травников заявил, что новосибирцев будут тестировать на коронавирус в 15 раз больше
В Новосибирске госпитализирован ребенок, летевший вместе с больной коронавирусом
«Что с людьми творится?»: новосибирцев возмутил парень, справивший нужду в урну рядом с подъездом
Новосибирск может получить звание «Город трудовой доблести» до 1 мая
Недосчитались 12 миллионов рублей: сибирячку из агентства недвижимости отдадут под суд