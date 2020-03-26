В Новосибирске суд оставил под стражей экс-начальника отдела СКР

26 Март 2020 2020-03-26T12:38:00+03:00

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В четверг, 26 марта, продолжение получило дело о взятке экс-начальника Заельцовского отдела СКР Юрия Лущенкова. Сейчас он находится в СИЗО. Железнодорожный районный суд принял решение продлить ему арест. Об этом просили следователи, которые занимаются делом Лущенкова.

— Срок пребывания под стражей продлен до 30 июня 2020 года. Постановление не вступило в законную силу, — говорится в сообщении суда.

Напомним, Юрий Лущенков взяли с поличным, когда два адвоката пытались передать ему взятку. Размер незаконного поощрения составил полмиллиона рублей. Столько стоили сведения из уголовного дела, касающиеся незаконного игорного бизнеса. Якобы одному из фигурантов этого дела понадобилась информация о свидетелях, чтобы на них «давить».

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ИСТОЧНИК KP.RU