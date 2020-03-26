Новосибирским школьникам продлили каникулы до 12 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T11:00:03+03:00

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В четверг, 26 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что каникулы в школах продлены до 12 апреля. Такой срок установлен по всей стране. Ранее в Новосибирской области шла речь об отдыхе только до 1 апреля, но не исключалось то, что из-за угрозы коронавируса, каникулы продлят. По домам учеников распустили с 18 марта.

— Также продлеваются на следующую неделю каникулы для средних профессиональных образовательных организаций. Кроме того, решением Министерства высшего образования и науки России установлены каникулы для вузов, — рассказал губернатор.

Ранее они перешли на дистанционное обучение. Все массовые мероприятия в учебных заведениях отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU