В Новосибирске госпитализирован ребенок, летевший вместе с больной коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T08:24:08+03:00

Ребенка госпитализировали, он летел одним рейсом с пассажиркой, у которой диагностировали коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детской больнице сейчас находятся 7 детей, которые ждут результатов своих анализов

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске детскую больницу №3 госпитализирован ребенок с легкими признаками ОРВИ. Он летел одним рейсом с инфицированным пациентом. Врачи взяли у него анализы, сейчас они в процессе обработки. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии. Один — с отрицательным тестом на коронавирус выписали, — рассказали в министерстве.

Напомним, 25 марта коронавирус подтвердился еще у одной жительницы Новосибирска. Она прилетела из Великобритании. Женщина почувствовала себя плохо уже дома. Она обратилась к врачам, которые ее госпитализировали. Она стала пятым заболевшим коронавирусом в Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года: пятая заболевшая привезла заразу из Великобритании.

Новые данные о ситуации в регионе: количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года увеличилось до пяти. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU