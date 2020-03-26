2020-03-26T08:24:08+03:00
Общество

В Новосибирске госпитализирован ребенок, летевший вместе с больной коронавирусом

В детской больнице сейчас находятся 7 детей, которые ждут результатов своих анализов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Ребенка госпитализировали, он летел одним рейсом с пассажиркой, у которой диагностировали коронавирус.Ребенка госпитализировали, он летел одним рейсом с пассажиркой, у которой диагностировали коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Новосибирске детскую больницу №3 госпитализирован ребенок с легкими признаками ОРВИ. Он летел одним рейсом с инфицированным пациентом. Врачи взяли у него анализы, сейчас они в процессе обработки. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии. Один — с отрицательным тестом на коронавирус выписали, — рассказали в министерстве.

Напомним, 25 марта коронавирус подтвердился еще у одной жительницы Новосибирска. Она прилетела из Великобритании. Женщина почувствовала себя плохо уже дома. Она обратилась к врачам, которые ее госпитализировали. Она стала пятым заболевшим коронавирусом в Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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