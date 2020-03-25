«Под угрозой - три тысячи человек»: 2GIS показал, как может распространяться коронавирус в Новосибирске

25 Март 2020 2020-03-25T16:30:55+03:00

Если сидеть дома, то заболевших будет на больше 600. Фото: кадр из сервиса 2GIS Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Новосибирская компания 2GIS показала преимущества самоизоляции дома при распространении коронавируса. Согласно разработанной ими модели того, как может распространяться коронавирус, новосибирские больницы смогут справиться с эпидемией только в случае карантина.

— Мы хотим показать как может распространяться произвольный вирус в обычной ситуации, и в ситуации, когда мы соблюдаем социальную дистанцию — отказываемся от посещения массовых мероприятий, сидим дома, когда заболели, и ответственно относимся к себе и близким. Это помогает снизить возможную нагрузку на больницы, — сообщил менеджер проекта Дмитрий Пиликов.

Первая математическая модель, опубликованная компанией, показывает, что будет в Новосибирске, если не вводить карантин и не сидеть дома. На пике эпидемии будет более 2,5 тысяч зараженных, а к концу вспышки переболеют около 3,7 тысяч человек. Основными очагами распространения коронавируса станут Площадь Маркса, Площадь Ленина, Площадь Калинина, Станция «Сибирская» в Первомайском районе, аэропорт «Толмачево» и город Обь.

Вторая модель показывает, как прошла бы эпидемия, если бы люди сидели по домам. В этом случае количество заболевших на пике вспышки не превысит 700 человек, а к концу неблагоприятного периода вылечатся 2,5 тысячи человек. В таком случае в Новосибирске останутся жилмассивы, где заболевших не будет вообще. Согласно карте, это может быть ОбьГЭС, Кольцово, «Родники», «Снегири», частный сектор на Доватора и жилмассив на Волочаевской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768709" frameborder="0"></iframe> Модель эпидемии коронавируса в Новосибирске.Разработка 2GISНикита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU