В Новосибирске охранники измеряют температуру сотрудникам на входе в офис

25 Март 2020 2020-03-25T09:21:45+03:00

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ

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В противоэпидемических мероприятиях задействованы охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ – на контрольно-пропускных пунктах охраняемых предприятий они производят измерение температуры у входящих на объект работников.

В ГВАРДИИ с пониманием отнеслись к просьбе руководителей некоторых охраняемых Агентством объектов о привлечении охранников к проведению противоэпидемических мероприятий.

В утренние и вечерние часы пик, когда через проходные массово идут сотрудники, охранники при помощи бесконтактного тепловизора проверяют у них температуру тела. Техническое устройство способно выявить повышенную температуру, является абсолютно безвредным для человека и не требует медицинской квалификации. Проверки осуществляются и в течение всего дня – при каждом проходе на рабочее место.

Выявив работников с повышенной температурой и, следовательно, подозреваемых в инфекционном заболевании, охранник обязан воспрепятствовать их проходу на объект и незамедлительно доложить о происшествии руководству предприятия. На некоторых объектах охраны развёрнуты медицинские посты, куда гвардейцам следует сопровождать заболевших для медицинского осмотра.

На данный момент случаев выявления больных не зарегистрировано.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ разделяют уверенность в том, что этой простой, но действенной мерой можно предотвратить распространение вирусных заболеваний и сохранить жизни и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU