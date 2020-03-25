2020-03-25T06:03:40+03:00
Общество

«Сильно поцарапали»: сибиряка возмутили подростки, которые на тележке из супермаркета врезались в его авто

Теперь владелец машины разыскивает детей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подростки врезались на тележке в припаркованное авто. Фото: стоп-кадр rodniki_nskПодростки врезались на тележке в припаркованное авто. Фото: стоп-кадр rodniki_nsk
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В Калининском районе Новосибирска во дворе дома №7 на улице Гребенщикова произошел неприятный инцидент. Его зафиксировал камера видеодомофона. На кадрах видно, как в припаркованный рядом с подъездом автомобиль со всего маху врезается подросток на тележке из супермаркета. Чуть позже подбегают его друзья. Они громко смеются и снимают на телефон произошедшее. Потом подростки уходят. Теперь их разыскивает владелец машины.

— Это произошло 23 марта, возле 3 подъезда Гребенщикова 7 , в районе 19:10. Они сильно поцарапали нашу машину тележкой, еще и фотографировали возле нее. Очень нужна ваша помощь! Помогите найти их, пожалуйста!

На машине остались сильные царапины. Фото: rodniki_nsk

На машине остались сильные царапины. Фото: rodniki_nsk

Корреспондент КП-Новосибирск выяснила у юриста, как в таком случае поступить:

— К административной ответственности несовершеннолетних можно привлечь только с 16 лет. Полицию тоже не привлечешь, потому что дети просто играли, хотя и неправильно поступили. Можно попробовать взыскать деньги у родителей девочек за материальный ущерб, если остались вмятины или царапины на капоте, — рассказал юрист Константин Зиновьев.

А по мнению юриста Марины Пьянковой, ущерб взыскать можно через суд, но для начала надо найти детей и связаться с их родителями.

Тех, кто узнал детей владелец авто просит сообщить по телефону 8 — 923 — 194 — 55 — 74.

В Новосибирске подростки на тележке врезались в автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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