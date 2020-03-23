«Пропесочьте им по полной!»: соседи требуют наказать школьниц, которые танцевали на багажнике чужой машины
Жильцы домов ЖК «Просторный» возмутили школьницы, которые скакали на багажнике машины. Авто было припарковано у одного из домов. Один из очевидцев снял происходящее на видео. Видео опубликовали в родительском чате.
Юных хулиганок тут же узнали. Соседи намерены добиться наказания для девочек. Один даже предложил написать заявление в полицию, чтобы больше неповадно было:
— Вот и виноватые. Повесить на них все, что сломали.
— Родители, если узнали свою даму, пропесочьте по полной. В таком возрасте не понимать элементарных вещей…
— Писать заявление и пусть родители расплачиваются за «веселье» отпрысков. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ужас, — написали в чате.
Корреспондент КП-Новосибирск выяснила у юриста, как в таком случае поступить:
— К административной ответственности несовершеннолетних можно привлечь только с 16 лет. Полицию тоже не привлечешь, потому что дети просто играли, хотя и неправильно поступили. Можно попробовать взыскать деньги у родителей девочек за материальный ущерб, если остались вмятины или царапины на капоте. Если такого нет, просто обратиться к родителям, чтобы они занялись воспитанием детей, — рассказал юрист Константин Зиновьев.
Юных хулиганок засняли на камеру.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU