2020-03-23T04:39:41+03:00
Общество

«Пропесочьте им по полной!»: соседи требуют наказать школьниц, которые танцевали на багажнике чужой машины

Почему это будет сделать сложно, рассказал юрист
Надежда РЫЖКИНА
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Девочки беззаботно танцевали на капоте машины. Фото: стоп-кадрДевочки беззаботно танцевали на капоте машины. Фото: стоп-кадр
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Жильцы домов ЖК «Просторный» возмутили школьницы, которые скакали на багажнике машины. Авто было припарковано у одного из домов. Один из очевидцев снял происходящее на видео. Видео опубликовали в родительском чате.

Юных хулиганок тут же узнали. Соседи намерены добиться наказания для девочек. Один даже предложил написать заявление в полицию, чтобы больше неповадно было:

— Вот и виноватые. Повесить на них все, что сломали.

— Родители, если узнали свою даму, пропесочьте по полной. В таком возрасте не понимать элементарных вещей…

— Писать заявление и пусть родители расплачиваются за «веселье» отпрысков. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ужас, — написали в чате.

Корреспондент КП-Новосибирск выяснила у юриста, как в таком случае поступить:

— К административной ответственности несовершеннолетних можно привлечь только с 16 лет. Полицию тоже не привлечешь, потому что дети просто играли, хотя и неправильно поступили. Можно попробовать взыскать деньги у родителей девочек за материальный ущерб, если остались вмятины или царапины на капоте. Если такого нет, просто обратиться к родителям, чтобы они занялись воспитанием детей, — рассказал юрист Константин Зиновьев.

Юных хулиганок засняли на камеру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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