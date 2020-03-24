Следователи просят оставить в СИЗО экс-начальника Заельцовского СКР

24 Март 2020 2020-03-24T13:52:02+03:00

Продлить срок содержания под стражей могут также и адвокатам Тишкевичу и Чижикову

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Следователи просят продлить срок содержания под стражей для бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрия Лущенкова и адвокатов Заельцовской коллегии Алексея Тишкевича и Олега Чижикова.

— В суд, 24 марта, поступили материалы по ходатайству старшего следователя Пятого следственного управления ГСУ СК РФ о продлении срока содержания под стражей Юрия Лущенкова и адвокатов Заельцовской коллегии адвокатов, — сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Лущенкова арестовали за получение взятки в 1,5 миллиона рублей. По материалам следствия, такую большую сумму руководитель Заельцовского отдела должен был получить за разглашение материалов уголовного дела. Есть вероятность, что он планировал передать участнику одного из уголовных дел данные засекреченных свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU