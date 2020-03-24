«Все как людей»: нашествие ворон вытесняет чаек с набережной Новосибирска

24 Март 2020 2020-03-24T13:53:10+03:00

Стаи ворон заполнили пространство между двух мостов. Фото: кадр из видео с канала Vyacheslav про Новосибирск на YouTube

Изменить размер текста: A A

Стая серых ворон выживает чаек с набережной Новосибирска, в этом уверены орнитологи. Новосибирский блогер Вячеслав Викторович заснял битву за рыбу — чайка пытается отнять добычу, но городские падальщики прогоняют недоброжелателя.

Кадры сделаны на закате — недалеко от набережной Новосибирска 23 марта.

— Ворон было очень много, они сидели вдоль реки на льду от Коммунального до Железнодорожного моста, многие летали в воздухе. Чайка пыталась украсть у них рыбу — они напали стаей, птица едва спаслась, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Викторович.

Фотограф отметил, что впервые увидел нашествие ворон на набережную так рано, обычно они прилетают в апреле. Орнитологи уверены — причиной может быть аномально теплая зима.

— Поскольку Объ не замерзает, зимовать могут и чайки, и вороны. Течение отрывает льдины со дна и переворачивает их — в результате на поверхности появляется пища. Вороны не умеют ловить рыбу, но могут отбивать ее у чаек. А вечером улететь в парк «Городское начало». Но чаек не вытеснят с набережной — у них с воронами нет конкуренции за места гнездования, — сообщил «КП-Новосибирск» новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

Видео рассмешило пользователей соцсетей, собрало почти две тысячи просмотров.

— Все ,как у людей. И ведут себя, как дети, — пишут комментаторы.

Вороны на льду делили рыбу, чайка попыталась украсть рыбину.Ворона. Вороны на льду делили рыбу, чайка попыталась украсть рыбину. Сегодня на берегу реки Обь на льду в районе Михайловской набережной было огромное скопление ворон. В кадр попала стая ворон которые делили рыбину забирали ее друг у друга потом появилась чайка и попыталась украсть эту рыбину и вся стая ворон долго гоняла чайку, чайке кое как удалось убежать. Птицы Сибири. Вороны едят. Ворона ест. Вороны гоняют чайку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасли, но уронили: буйный енот, забравшийся на березу, поставил на уши полгорода

Животное снимали с дерева с помощью подъемника (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU