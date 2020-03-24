2020-03-24T13:16:57+03:00
Происшествия

В Новосибирске гвардейцы спасли пожилого продавца из горящего магазина

Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Гвардейцы прибыли к магазину через три минуты. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Гвардейцы прибыли к магазину через три минуты. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыла по сигналу тревоги на охраняемый объект и организовала пожаротушение.

23 марта в 22:00 дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получила тревожный сигнал от тревожной кнопки, установленной в продуктовом магазине на ул. Шекспира в Дзержинском районе Новосибирск и незамедлительно направила туда ГБР.

Как выяснилось позже, кнопку в магазине никто не нажимал. Сигнал тревоги спровоцировало произошедшее в здании короткое замыкание электропроводки.

Продавец, которая в момент возгорания находилась в магазине одна, никаких действий предпринять не успела – пожилую женщину охватил шок. Гвардейцы же, оказавшиеся на месте ЧП через три минуты, наоборот действовали оперативно и слаженно – обнаружив задымление, помогли выйти на улицу продавцу, вызвали пожарных, проверили помещение на наличие людей.

Кто-то из бдительных жильцов дома тем временем отключил в здании электричество.

Когда приехали спасатели, горения уже не было, и им оставалось только произвести дымоудаление. Площадь пожара составила всего 1 кв. метр – в электрощите обгорели провода. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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