В Новосибирске гвардейцы спасли пожилого продавца из горящего магазина
Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыла по сигналу тревоги на охраняемый объект и организовала пожаротушение.
23 марта в 22:00 дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получила тревожный сигнал от тревожной кнопки, установленной в продуктовом магазине на ул. Шекспира в Дзержинском районе Новосибирск и незамедлительно направила туда ГБР.
Как выяснилось позже, кнопку в магазине никто не нажимал. Сигнал тревоги спровоцировало произошедшее в здании короткое замыкание электропроводки.
Продавец, которая в момент возгорания находилась в магазине одна, никаких действий предпринять не успела – пожилую женщину охватил шок. Гвардейцы же, оказавшиеся на месте ЧП через три минуты, наоборот действовали оперативно и слаженно – обнаружив задымление, помогли выйти на улицу продавцу, вызвали пожарных, проверили помещение на наличие людей.
Кто-то из бдительных жильцов дома тем временем отключил в здании электричество.
Когда приехали спасатели, горения уже не было, и им оставалось только произвести дымоудаление. Площадь пожара составила всего 1 кв. метр – в электрощите обгорели провода. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
ИСТОЧНИК KP.RU