2020-03-24T13:04:19+03:00
Общество

Плевался и хамил: студент-медик поскандалил с заведующей отделением в больнице

Утихомиривать его пришлось охране
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Студента утихомирила охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Студента утихомирила охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в конце минувшей недели и в выходные дни было пресечено множество краж и нарушений общественного порядка.

20.03.2020г. неподобающим медицинскому работнику поведением отличился студент, проходящий практику в больнице на ул. Ползунова в Дзержинском районе Новосибирска. В ходе конфликта с заведующей отделением, он демонстративно плюнул на пол. Прибывшая на вызов группа быстрого реагирования задержала студента и передала его наряду полиции.

20.03.2020г. громко кричал и грубо обзывал посетителей пьяный мужчина в супермаркете на проспекте К. Маркса. Вызванные бойцы ГБР вывели его и восстановили тем самым в магазине общественный порядок.

20.03.2020г. крайне некультурное поведение продемонстрировала клиентка музыкальной школы на ул. Титова в Ленинском районе города. Она обратилась с просьбой расторгнуть договор по причине болезни ребенка, а получив отказ, стала нецензурно ругаться и кидать в администратора бумагой. Прибывший по сигналу тревожной кнопки экипаж ГБР вывел из учреждения культуры посетительницу-хулиганку.

20.03.2020г. в хозяйственном магазине на ул. Мичурина мужчина и женщина пытались похитить электрическую кофемолку стоимостью 5 860 рублей. Когда они узнали, что противоправные действия замечены и вызвана охрана, то кофемолку просто бросили. Бойцы группы быстрого реагирования задержали криминальную пару и передали в полицию.

22.03.2020г. в магазине на ул. Титова была задержана женщина, пытавшаяся похитить бутылку вина. После того, как она вернула бутылку в магазин, руководитель торговой точки попросил сотрудников ГВАРДИИ отпустить воровку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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