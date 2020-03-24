Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска
Зоозащитницы из Барабинска заставили полицию искать живодера, который застрелил собаку на улице. Причиной отстрела могли стать жалобы, что бездомные псы якобы надают и пугают детей. Пользователи соцсетей винят местных жителей — они отпускают собак на самовыгул.
Сейчас полиция ищет живодера, застрелившего пса на одной из улиц Барабинска. Трагедия произошла днем 11 марта, очевидцы выложили фото в группу «Новости дня Каинск, Барабинск» во «ВКонтакте». Местные зоозащитницы написали заявление в МВД — через 6 дней там возбудили уголовное дело.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря — одни поддержали заявление в полицию и призывают наказать живодеров:
- Молодцы, девчата!, — написала Марина Пинтусова..
Другие местные жители пытаются оправдать убийство собак.
— Сам из Куйбышева, и не однократно детям помогал этих собак проходить! Сам люблю животных и жалко их, но из двух зол надо выбирать меньшее, — написал подписчик Евгений.
Зоозащитники спорят — бездомные собаки почти не нападают на людей, во всем виноваты хозяева тех животных, которых отпустили на самовыгул.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU