2020-03-24T11:23:43+03:00
Общество

Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска

Живодеру грозит до пяти лет лишения свободы
Никита МАНЬКО
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Собаки якобы пугали прохожих и детей. Фото из группы "Новости дня. Каинск, Барабинск" "ВКонтакте"Собаки якобы пугали прохожих и детей. Фото из группы "Новости дня. Каинск, Барабинск" "ВКонтакте"
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Зоозащитницы из Барабинска заставили полицию искать живодера, который застрелил собаку на улице. Причиной отстрела могли стать жалобы, что бездомные псы якобы надают и пугают детей. Пользователи соцсетей винят местных жителей — они отпускают собак на самовыгул.

Сейчас полиция ищет живодера, застрелившего пса на одной из улиц Барабинска. Трагедия произошла днем 11 марта, очевидцы выложили фото в группу «Новости дня Каинск, Барабинск» во «ВКонтакте». Местные зоозащитницы написали заявление в МВД — через 6 дней там возбудили уголовное дело.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря — одни поддержали заявление в полицию и призывают наказать живодеров:

- Молодцы, девчата!, — написала Марина Пинтусова..

Другие местные жители пытаются оправдать убийство собак.

— Сам из Куйбышева, и не однократно детям помогал этих собак проходить! Сам люблю животных и жалко их, но из двух зол надо выбирать меньшее, — написал подписчик Евгений.

Зоозащитники спорят — бездомные собаки почти не нападают на людей, во всем виноваты хозяева тех животных, которых отпустили на самовыгул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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