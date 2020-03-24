Стала известна судьба пропавшего мужчины, который ушел в июле из садоводства
В Новосибирске завершились поиски 33-летнего мужчины, который пропал еще в июле 2019 года. О том, что его нашли живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во вторник, 24 марта.
— Он увидел ориентировку, узнал, что его ищут, и сам вернулся домой, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, искать пропавшего с помощью добровольцев начали только в феврале — родные до этого не знали о существовании «Лиза Алерт». У мужчины была привычка уходить из дома на несколько дней. К поискам подключалась и полиция, но долгие месяцы не находила следов.
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ИСТОЧНИК KP.RU