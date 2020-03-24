Стала известна судьба пропавшего мужчины, который ушел в июле из садоводства

24 Март 2020 2020-03-24T08:55:25+03:00

Мужчина пропал еще в июле прошлого года. Фото: «Лиза Алерт»

Его родные обратились за помощью волонтеров через полгода после исчезновения человека

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске завершились поиски 33-летнего мужчины, который пропал еще в июле 2019 года. О том, что его нашли живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во вторник, 24 марта.

— Он увидел ориентировку, узнал, что его ищут, и сам вернулся домой, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, искать пропавшего с помощью добровольцев начали только в феврале — родные до этого не знали о существовании «Лиза Алерт». У мужчины была привычка уходить из дома на несколько дней. К поискам подключалась и полиция, но долгие месяцы не находила следов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родные спохватились не сразу»: в Новосибирске ищут мужчину, пропавшего в садоводстве

Близкие обратились к волонтёрам через полгода (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU