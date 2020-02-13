«Родные спохватились не сразу»: в Новосибирске ищут мужчину, пропавшего в садоводстве

13 Февр. 2020 2020-02-13T04:57:23+03:00

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Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в Ленинском районе — 33-летнего Абхалята Пархановича Осмонова. Он загадочно исчез больше 7 месяцев назад из частного дома в снт «Зеленый сад» — 1 июля 2019 года. С тех пор о нём никаких известий. Искать его взялись только со вчерашнего дня, 12 февраля.

— Ранее, бывало, мужчина уходил на несколько дней, поэтому в этот раз родные спохватились не сразу. К этому времени его телефон отключен. По данным полиции, до сентября-начала октября появлялись свидетельства, что его видели в разных местах, с тех пор тишина. К нам за помощью родные обратились позднее, так как не знали о нашем существовании, — пояснили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

С собой мужчина взял черный рюкзак. А вот в какой одежде ушёл — неизвестно. Чаще всего он носил камуфляжный костюм — в нём его и предполагают найти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Марина Владимировна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU