2020-02-13T04:57:23+03:00
Общество

«Родные спохватились не сразу»: в Новосибирске ищут мужчину, пропавшего в садоводстве

Близкие обратились к волонтёрам через полгода
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Пропавшего летом мужчину начали искать только сейчас. Фото: «Лиза Алерт».Пропавшего летом мужчину начали искать только сейчас. Фото: «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего в Ленинском районе — 33-летнего Абхалята Пархановича Осмонова. Он загадочно исчез больше 7 месяцев назад из частного дома в снт «Зеленый сад» — 1 июля 2019 года. С тех пор о нём никаких известий. Искать его взялись только со вчерашнего дня, 12 февраля.

— Ранее, бывало, мужчина уходил на несколько дней, поэтому в этот раз родные спохватились не сразу. К этому времени его телефон отключен. По данным полиции, до сентября-начала октября появлялись свидетельства, что его видели в разных местах, с тех пор тишина. К нам за помощью родные обратились позднее, так как не знали о нашем существовании, — пояснили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

С собой мужчина взял черный рюкзак. А вот в какой одежде ушёл — неизвестно. Чаще всего он носил камуфляжный костюм — в нём его и предполагают найти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Марина Владимировна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Видео снимал муж: блогер Денис Путилин заставил красотку раздеться ради 5-тысячной купюры
«Пошла выносить мусор и услышала писк»: хозяин выкинул щенков в завязанном пакете
«Тебе не стыдно? Старики смотрят!»: сибирячка устроила откровенные танцы в метро
Кто убил «живые» квартиры: риелторы Новосибирска отменили эпидемию фейкового жилья
«Родные спохватились не сразу»: в Новосибирске ищут мужчину, пропавшего в садоводстве
Новосибирцев напугали, что из-за теплой зимы почти не будет речной рыбы и комаров
«Гонщик на дровине»: в Новосибирске водитель иномарки скрылся после ДТП
Видео, как новосибирский гаишник не пропустил пешехода на дороге, вызвало споры в соцсетях
«Настоящий мужик»: кот защищал от всех сестру, вместе с которой их выкинули на улицу
«Это стадо нужно кормить»: пять собак из заброшенного дома с трупами оказались в приюте для кошек
«Бабушки с палочкой еле проходят»: сибиряки жалуются на заснеженные тротуары
«Глаза слезились, все кашляли»: сибиряки отравились хлоркой в сауне
«Громко цокаете каблуками»: сибиряков развеселило объявление в подъезде
Вспыхнули провода: в Калининском районе загорелась заправка
В Новосибирске в 2019 году построили 4 новые школы и 10 детсадов
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 12 февраля
Хозяева привязали собаку к дереву и бросили умирать в лесу
«Они возвращаются домой»: в Новосибирске постамент с БМП-1 дополнили фигурами бойцов
Ушла в гости и пропала: в Новосибирске ищут женщину со шрамами на правой щеке