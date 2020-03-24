2020-03-24T06:54:22+03:00
Дом. Семья

Бэби-бум в зоопарке: три хищные кошки родили семерых малышей

Скоро за семейством можно будет понаблюдать
Надежда РЫЖКИНА
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Пополнение в семье было у трех сервалов.Пополнение в семье было у трех сервалов.Фото: Елена ЧЕРНЕНКО
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В новосибирском зоопарке пополнение — у сервалов родилось семеро детенышей. Мамами стали три кошки: у двух из них родилось по трое малышей, у третьей — один. Все детеныши появились на свет в январе, но не показывались людям: мамы надежно прятали их в укрытии.

Малыши подросли и ужецелыми днями резвятся. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

Малыши подросли и ужецелыми днями резвятся.Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

— Материнское молоко, забота, тепло и покой сделали свое дело: теперь у нас семь ушастых, любопытных и неугомонных маленьких сервалов. Самки уже не могут удержать их в домиках, да и не стремятся к этому, — рассказали сотрудники зоопарка. По их словам, мамы не мешают малышам играть, а только поощряют их шалости. Вот когда игры становятся рискованными, тут не обойтись без надзора родителей.

Сервалов в холодное время года держат в павильоне, закрытом для посетителей. Но уже скоро их переведут в уличные вольеры, и за кошками можно будет понаблюдать.

Скоро этих кошек можно будет увидеть в уличных вольерах. Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

Скоро этих кошек можно будет увидеть в уличных вольерах.Фото: Елена ЧЕРНЕНКО

Напомним, на прошлой неделе в новосибирский зоопарк привезли новых животных — медоедов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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