Бэби-бум в зоопарке: три хищные кошки родили семерых малышей
В новосибирском зоопарке пополнение — у сервалов родилось семеро детенышей. Мамами стали три кошки: у двух из них родилось по трое малышей, у третьей — один. Все детеныши появились на свет в январе, но не показывались людям: мамы надежно прятали их в укрытии.
Малыши подросли и ужецелыми днями резвятся.Фото: Елена ЧЕРНЕНКО
— Материнское молоко, забота, тепло и покой сделали свое дело: теперь у нас семь ушастых, любопытных и неугомонных маленьких сервалов. Самки уже не могут удержать их в домиках, да и не стремятся к этому, — рассказали сотрудники зоопарка. По их словам, мамы не мешают малышам играть, а только поощряют их шалости. Вот когда игры становятся рискованными, тут не обойтись без надзора родителей.
Сервалов в холодное время года держат в павильоне, закрытом для посетителей. Но уже скоро их переведут в уличные вольеры, и за кошками можно будет понаблюдать.
Скоро этих кошек можно будет увидеть в уличных вольерах.Фото: Елена ЧЕРНЕНКО
Напомним, на прошлой неделе в новосибирский зоопарк привезли новых животных — медоедов.
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