2020-03-20T06:18:01+03:00
Общество

«Самые опасные змеи в мире не могут его убить»: в новосибирском зоопарке изучают двух необычных хищников

Таких в России нигде больше нет
Ульяна ДЖАНКОВА
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В новосибирском зоопарке появились необычные хищники. Фото: стоп кадр новосибирский зоопаркВ новосибирском зоопарке появились необычные хищники. Фото: стоп кадр новосибирский зоопарк
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В новосибирском зоопарке рассказали, что у них появилось двое необычных животных — медоеды. Таких зверей нигде в стране больше не увидишь. Свое название зверек получил из-за любви к меду, но на самом деле он не так безобиден, как кажется.

— Они похожи на барсуков, но меньше и шерстка контрастнее. Несмотря на свои размеры, медоед может подраться со львом, а еще он ест змей, не боится даже ядовитых, — рассказали в новосибирском зоопарке. — Удивительно то, что если такая хищница их цапнет, то они не умрут. Внешняя реакция после укуса выглядит как конвульсии, кажется, будто зверек умер, но через 20-40 минут животное оживает и возвращается к нормальной жизни.

Медоеды малоизучен, говорят в зоопарке. Исследователи пытаются этот пробел заполнить. Новосибирские биологи примкнут к этому.

В новосибирском зоопарке появились необычные хищники - медоеды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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