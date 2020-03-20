«Самые опасные змеи в мире не могут его убить»: в новосибирском зоопарке изучают двух необычных хищников

20 Март 2020 2020-03-20T06:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В новосибирском зоопарке рассказали, что у них появилось двое необычных животных — медоеды. Таких зверей нигде в стране больше не увидишь. Свое название зверек получил из-за любви к меду, но на самом деле он не так безобиден, как кажется.

— Они похожи на барсуков, но меньше и шерстка контрастнее. Несмотря на свои размеры, медоед может подраться со львом, а еще он ест змей, не боится даже ядовитых, — рассказали в новосибирском зоопарке. — Удивительно то, что если такая хищница их цапнет, то они не умрут. Внешняя реакция после укуса выглядит как конвульсии, кажется, будто зверек умер, но через 20-40 минут животное оживает и возвращается к нормальной жизни.

Медоеды малоизучен, говорят в зоопарке. Исследователи пытаются этот пробел заполнить. Новосибирские биологи примкнут к этому.

В новосибирском зоопарке появились необычные хищники - медоеды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU