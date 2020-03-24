Стала известна судьба 19-летнего парня, который поссорился с друзьями и пропал
В Новосибирске волонтеры отряда «Лиза Алерт» нашли 19-летнего парня, который поссорился с друзьями и ушел от них, забыв забрать свои вещи и мобильный телефон. Больше о нем ничего не было известно. Пропал он еще четыре дня назад из дома друзей в Ленинском районе. О том, что молодой человек найден и жив, волонтеры сообщили 23 марта.
— Вячеслав был найден в медицинском учреждении. Из-за своего состояния не мог сообщить родным и близким, где находится. Сейчас родные вместе с ним, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, 19-летний парень, прежде чем пропасть, проводил время в компании. Между друзьями случился конфликт, и он ушел, оставив в гостях свои вещи.
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