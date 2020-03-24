2020-03-24T05:51:35+03:00
Общество

Стала известна судьба 19-летнего парня, который поссорился с друзьями и пропал

С молодым человеком было трудно связаться, так как у него не было с собой мобильного
Надежда РЫЖКИНА
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Спустя три дня молодого человека нашли. Фото: "Лиза Алерт"Спустя три дня молодого человека нашли. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске волонтеры отряда «Лиза Алерт» нашли 19-летнего парня, который поссорился с друзьями и ушел от них, забыв забрать свои вещи и мобильный телефон. Больше о нем ничего не было известно. Пропал он еще четыре дня назад из дома друзей в Ленинском районе. О том, что молодой человек найден и жив, волонтеры сообщили 23 марта.

— Вячеслав был найден в медицинском учреждении. Из-за своего состояния не мог сообщить родным и близким, где находится. Сейчас родные вместе с ним, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, 19-летний парень, прежде чем пропасть, проводил время в компании. Между друзьями случился конфликт, и он ушел, оставив в гостях свои вещи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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