2020-03-23T06:22:02+03:00
Общество

«Он психанул»: в Новосибирске ищут 19-летнего парня, который поссорился с друзьями

Молодой человек ушел из гостей, оставив вещи и телефон
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Парень может быть либо в Новосибирске, либо в селе Прокудском. Фото: «Лиза Алерт»Парень может быть либо в Новосибирске, либо в селе Прокудском. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь разыскать19-летнего Татькова Вячеслава Павловича. Он пропал в Ленинском районе Новосибирска 20 марта.

— Разыскивают мужчину родственники, от них мы получили вчера заявку. Вечером накануне, до того, как он пропал, он был с друзьями в компании. Нельзя сказать, чтобы там был конфликт, но у молодого человека появились негативные эмоции, он просто развернулся и ушел, не взяв вещи и телефон. Все оставил в гостях. Ни дома, ни у родных он не появлялся. Раньше такого не случалось, поэтому родственники сразу обратились в полицию и к нам. Прозвон больниц, моргов, соцучреждений результатов не дал. К сожалению, пока мужчина не найден, поиск продолжается, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Волонтер также пояснила, что парень мог уехать в село Прокудское Коченевского района.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, черные джинсы, серые кроссовки и черную вязаную шапку.

Если вам известно, где может находиться молодой человек, или вы видели его, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это безобразие»: новосибирец пожаловался, что НОВАТ не вернул ему деньги за отмененный из-за коронавируса спектакль
Из-за угрозы коронавируса на карантине в Новосибирской области находятся 1,6 тысяч человек
«Вытащили с третьего раза»: грузовик спас машину новосибирцев, которая застряла в сугробе
АО «РЭС» предоставило тепловизор для температурного контроля пассажиров аэропорта Толмачево
Стрельба на парковке у супермаркета напугала покупателей под Новосибирском
Пост – в чем его смысл
«Копали 12 человек»: в Новосибирске из-под снега освободили гигантское яйцо
«Безобразный сервис»: ресторан сорвал сибиряку юбилей
Кот Гидрант, которого спасли новосибирские пожарные, попал на шоу «Видели видео?»
Следователи возбудили дело после гибели трех человек на пожаре в Искитиме
«Ударили ножом в шею»: в Новосибирске будут судить двоих братьев, убивших парня на пляже в Советском районе
«Он психанул»: в Новосибирске ищут 19-летнего парня, который поссорился с друзьями
Стала известна судьба 15-летнего школьника, которого искала бабушка
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса отменили все спектакли
В мэрии рассказали, когда восстановят обрушившийся проезд к домам в Заельцовском районе
Как приготовить постный и сытный салат
Стало известно, когда «S7» вывезет из Таиланда новосибирцев, «застрявших» на отдыхе
«Пропесочьте им по полной!»: соседи требуют наказать школьниц, которые танцевали на багажнике чужой машины
В Новосибирской области весенний призыв в армию из-за угрозы коронавируса не отменят
Проткнул живот: в Новосибирске пенсионер с ножом напал на бабушку
«Ползли к нему полтора километра»: волонтеры спасли умирающего пса, в которого стреляли
Самолет, летевший транзитом через Новосибирск, не смог долететь до Чжанчжоу
Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 22 марта 2020 года и список бортов, где летели зараженные