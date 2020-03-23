«Он психанул»: в Новосибирске ищут 19-летнего парня, который поссорился с друзьями

23 Март 2020 2020-03-23T06:22:02+03:00

Парень может быть либо в Новосибирске, либо в селе Прокудском. Фото: «Лиза Алерт»

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь разыскать19-летнего Татькова Вячеслава Павловича. Он пропал в Ленинском районе Новосибирска 20 марта.

— Разыскивают мужчину родственники, от них мы получили вчера заявку. Вечером накануне, до того, как он пропал, он был с друзьями в компании. Нельзя сказать, чтобы там был конфликт, но у молодого человека появились негативные эмоции, он просто развернулся и ушел, не взяв вещи и телефон. Все оставил в гостях. Ни дома, ни у родных он не появлялся. Раньше такого не случалось, поэтому родственники сразу обратились в полицию и к нам. Прозвон больниц, моргов, соцучреждений результатов не дал. К сожалению, пока мужчина не найден, поиск продолжается, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Волонтер также пояснила, что парень мог уехать в село Прокудское Коченевского района.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, черные джинсы, серые кроссовки и черную вязаную шапку.

Если вам известно, где может находиться молодой человек, или вы видели его, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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