Забыли одно название: голосование по переименованию остановки «Площадь Свердлова» пройдет еще раз

23 Март 2020 2020-03-23T21:06:04+03:00

Голосование по переименованию остановки «Площадь Свердлова» будет запущено заново из-за того, что в первом варианте не был учтен еще один вариант названия. Фото: https://yandex.ru/maps

То, что в онлайн-голосовании такого варианта нет, обнаружили активисты

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Голосование по переименованию остановки «Площадь Свердлова» будет запущено заново из-за того, что в первом его варианте не был учтен еще один вариант названия: «Александро-Невский собор».

Как сообщает издание ЧС-ИНФО, инициаторы переименования обратились в мэрию города еще 6 марта с предложением назвать остановку возле собора Александра Невского в его честь. Однако в итоге активисты обнаружили, что в онлайн-голосовании такого варианта ответа нет.

После того, как это выяснилось, участники Новосибирского Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей направили обращение мэру Новосибирска и министру культуры области. Их поддержал депутат Заксобрания Юрий Шпаков и многие другие активисты и обычные жители Новосибирска.

Общественница Людмила Матросова, которая и является основателем данной инициативы выяснила, что по какой-то неизвестной причине сотрудники мэрии, занимавшиеся этим вопросом, оказались не проинформированы о существовании варианта «Александро-Невский собор». Но в мэрии Людмилу заверили, что голосование будет обязательно проведено заново.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе проходит голосование переименовании различных объектов. В их число попали проезд в частном секторе в Октябрьском районе, сквер в Ленинском районе и та самая остановка общественного транспорта «Площадь Свердлова».

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Опрос о необходимости переименования запустили на муниципальном портале Новосибирска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU