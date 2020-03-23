Успели выскочить и все заполыхало: в Новосибирске частный дом сгорел на глазах хозяев

23 Март 2020 2020-03-23T18:19:42+03:00

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Вечером 23 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Очевидцы сообщают, что пламя полностью охватило крышу и второй этаж дома.

— На момент прибытия первых пожарных расчетов горела кровля. Около девяти часов вечера специалисты МЧС локализовали возгорание, спустя еще 24 минуты удалось ликвидировать открытое горение. По оперативной информации, площадь пожара составила 80 квадратных метров, в огне никто не пострадал. На месте находились также хозяева дома, они сообщили, что больше внутри никого не было, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящий момент, пожарные продолжают проливку и разборку обгоревших конструкций дома. Всего, для ликвидации данного пожара задействовали более 15 человек и 4 единицы техники.

Напомним, 20 марта в Искитиме загорелся частный дом. В пожаре погибло 3 человека.

В Новосибирске частный дом сгорел на глазах хозяев.

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Причины и обстоятельства случившегося будут установлены позже дознавателями (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU