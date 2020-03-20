2020-03-20T18:14:08+03:00
Происшествия

Под Новосибирском сгорел частный дом: погибли три человека

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены позже дознавателями
Алена КУЛЕШОВА
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Для ликвидации пожара задействованы 6 человек и 3 единицы техники. Фото: Кадр из видео\ ГУ МЧС по НСОДля ликвидации пожара задействованы 6 человек и 3 единицы техники. Фото: Кадр из видео\ ГУ МЧС по НСО
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В пожаре под Новосибирском погибли три человека. Сгорел частный бревенчатый дом в городе Искитим.

— Около половины девятого вечера в пожарную часть поступило сообщение от очевидца, заметившего пламя. Когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади. Локализовать возгорание удалось за 16 минут, еще за 6 минут был ликвидирован открытый огонь. В доме нашли троих человек уже без признаков жизни: предположительно двое мужчин и женщина, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящий момент на месте происшествия проводится проливка, пожарные разбирают обгоревшие конструкции. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены позже дознавателями. Для ликвидации пожара задействованы 6 человек и 3 единицы техники.

Под Новосибирском сгорел частный дом: погибли три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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